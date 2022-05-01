Temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi - Son Dakika

Nevşehir'de temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde kutlamalar yapılırken mesaiye sabah erken saatlerden itibaren başlayan işçiler, Ramazan Bayramı öncesi kenti cadde ve sokaklarını temizledi.

İşçilerden Tahsin Ünlüer, AA muhabirine, tatil veya çalışma günü ayrımı yapmadan görevlerinin başında olduklarını, işini yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı arifesi ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün aynı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vardiyalı olarak çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Ünlüer, "Bugün 1 Mayıs ama çalışıyoruz. Bundan dolayı şikayetçi değiliz hem işimizi yapıp hem de ek mesai ücreti alıyoruz. Çevrenin daha temiz olabilmesi için görevimizi sürdürüyoruz. Salgın döneminde insanlar etrafa çokça kullanılmış maske atıyordu ama o sorun ortadan kalktı. İşimizi yapmaktan memnunuz." diye konuştu.