Son Dakika Haberleri: İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidilecek
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İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidilecek

1 saat önce

İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidileceği açıklandı.

İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidilecek, System.String[]

İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidileceği açıklandı.


Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı görüşmelerde gerekli desteği sağlayamadığını açıklayarak erken genel seçim yapılacağını duyurdu.

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10 Kasım, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15 
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