İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidilecek
1 saat önce
İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidileceği açıklandı.
İspanya'da 10 Kasım'da erken genel seçime gidileceği açıklandı.
Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı görüşmelerde gerekli desteği sağlayamadığını açıklayarak erken genel seçim yapılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15
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