İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika Dünya

İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına ala koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 113 yaşındaki Maria Branyas, koronavirüsü (Covid-19) yendi.

İspanya'da 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına ala koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 113 yaşındaki Maria Branyas, koronavirüsü (Covid-19) yendi. Branyas, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya oldu. Virüs nedeniyle toplam can kaybının 26 bin 744 olduğu ülkede 113 yaşındaki 3 çocuk annesi Maria Branyas, koronavirüsü yendi. Branyas, İspanya'da koronavirüsü yenen en yaşlı hasta oldu. Nisan ayında koronavirüs teşhisi konulan Branyas, yaşadığı bakımevinde bir odada hastalığı yendi.

BAKIMEVİ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Branyas İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu, hafif ağrıları dışında bir problemi olmadığını ifade etti. Öte yandan, hastalığı süresince kendisine her konuda yardımcı olan ve ilgilenen bakımevi çalışanlarına teşekkür etti.

1918 GRİP SALGININI DA GÖRDÜ

Ayrıca Branyas'ın 1918-1919 yılları arasında ortaya çıkan ve yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olan 1918 grip salgınını, 1914-1918 yılları arasındaki ve 1939-1945 yılları arasındaki dünya savaşlarını da gördüğü ifade edildi.


Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:54 Kaynak: DHA


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