Son Dakika › Dünya › İspanya'da 12 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya
İspanya'da 12 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
7 saat önce
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
İspanya'da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanya'da Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Dr. Fernando Simon'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tanıyı doğrulamak için yaptırdığı ikinci testin sonuçlarını bekleyen Simon'ın evinde karantinada olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:49 Kaynak: DHA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı