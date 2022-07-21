İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı - Son Dakika
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İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı

21.07.2022 22:01

İspanya'nın Aragon bölgesindeki Ateca ormanında çıkan yangın, 14 bin hektar alana yayıldı. Hollanda merkezli Land Life firması da yangının firmalarına bağlı yerel işletme sebebiyle çıktığını açıkladı.

Amsterdam merkezli Land Life firması, internet sayfasından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Aragon bölgesindeki Ateca ormanında çıkan yangından sorumlu olduğunu bildirdi. Ateca ormanında yeniden ağaçlandırma projesi kapsamında Hollandalı firmaya bağlı çalışan yerel bir işletmenin, ormandaki çalışması sırasında yangını başlattığı belirtildi.

14 BİN HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Açıklamada, kepçeyle zeminde kazı işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın sebebiyle yaklaşık 14 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu kaydedildi. İtfaiye ve yerel makamların yangından ivedilikle haberdar edildiğine değinilen açıklamada, firma nezdinde inceleme başlatıldığı vurgulandı.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Uluslararası basındaki haberlere göre, İspanya 21'i endişe verici durumdaki 38 yangınla mücadele ediyor. Yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 40 derece üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık, ülkenin bu yılki orman yangınlarını daha da şiddetlendirdi.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

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