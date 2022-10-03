İspanya'da polis 2021'de 1802 nefret suçunu soruşturdu - Son Dakika
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İspanya'da polis 2021'de 1802 nefret suçunu soruşturdu

03.10.2022 15:26
İspanya'da polis 2021'de 1802 nefret suçunu soruşturdu

İspanya'da 2021'de güvenlik güçlerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığı başta olmak üzere toplam 1802 nefret suçu eylemini soruşturduğu bildirildi.

İspanya'da 2021'de güvenlik güçlerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığı başta olmak üzere toplam 1802 nefret suçu eylemini soruşturduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Kovid-19 salgınından dolayı 2020'de ara verilen nefret suçları raporunun 2021'e ait verilerini açıkladı.

Güvenlik güçleri tarafından soruşturulan nefret suçlarının 2019'a oranla 96 artışla 2021'de 1802'ye çıktığını belirten Marlaska, "Elimizdeki veriler ülkede işlenen nefret suçlarının sadece yüzde 20'sini oluşturuyor çünkü her 10 nefret suçundan 8'i hakkında güvenlik güçlerinin bilgisi olmuyor ve yasal bir soruşturma yürütülmediğinden bu suçu işleyenler cezasız kalıyor. Bu alarm verici bir durum." dedi.

Basınla paylaşılan verilerde, 2019'a göre 2021'de ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlarındaki artış yüzde 24,08 olarak belirtilirken nefret suçlarında en yüksek artışın yüzde 67,63 ile cinsiyet yönelimli olduğu kaydedildi.

Nefret suçlarıyla ilgili istatistiki bilgilerin 2014'ten bu yana tutulmaya başlandığını hatırlatan Marlaska, verilerin sürekli yükseliş trendinde olmasına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da polis 2021'de 1802 nefret suçunu soruşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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