İspanya, Devam Eden Sıcaklık ve Kuraklık Yüzünden Su Kıtlığıyla Mücadele Ediyor

İspanya'da 2022 için yüzde 30 civarında birikmiş yağış eksikliği baraj göllerinin 1995'ten bu yana en düşük seviyelerinde olduğu ve son 10 yılın ortalamasının neredeyse yüzde 20 altında kaldığı anlamına geliyor.

MADRİD, 18 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın, kayıtların tutulmaya başladığından bu yana en az yağışı almasının yanı sıra kaydedilen en sıcak yazı yaşaması, ülkeyi su temini kriziyle karşı karşıya bıraktı. Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yayınlanan veriler, ülke çapındaki baraj göllerinde ortalama su seviyesinin depolama kapasitelerinin sadece yüzde 37,9'una düştüğünü ve içme suyu rezervlerinin ise sadece yüzde 33,6 olduğunu gösterdi. İspanya'da 2022 için yüzde 30 civarında birikmiş yağış eksikliği baraj göllerinin 1995'ten bu yana en düşük seviyelerinde olduğu ve son 10 yılın ortalamasının neredeyse yüzde 20 altında kaldığı anlamına geliyor.

Fotoğrafta İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Valdecaballeros baraj gölü görülüyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

Tüm ülke su kıtlığıyla boğuşurken, güneyde durum dahada kritik. Guadalquivir, Guardina ve Guadalete-Barbate nehir havzalarındaki baraj göllerinin su seviyeleri şu anda sırasıyla yüzde 23,1, yüzde 25,3 ve yüzde 26,3 seviyesinde bulunuyor. Birçok belediye son haftalarda su tüketimine, aşırı durumlarda gece boyunca birkaç saatliğine su kesintisi yapmanın da dahil olduğu kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamaların, bu yıl zeytin ve tahıl verimini yüzde 30 ila 40 oranında azaltarak tarımsal üretimi daha fazla etkilemesinden endişe ediliyor. İspanya'nın kuzeybatı ve orta kesimleri için önümüzdeki 48 saat içinde yağmur tahmin edilmesine rağmen güneyde önümüzdeki hafta için şimdilik yağış beklenmiyor.

İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cijara baraj gölünde otlayan koyunlar, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)