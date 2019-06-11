Son Dakika Haberleri: İspanya'da 220 hektar orman kül oldu
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İspanya'da 220 hektar orman kül oldu

8 saat önce

İspanya'nın Katalonya kentindeki El Perello'da çıkan yangın 220 hektar ormanlık alanı kül etti.

İspanya'da 220 hektar orman kül oldu, System.String[]
İspanya'nın Katalonya kentindeki El Perello'da çıkan yangın 220 hektar ormanlık alanı kül etti.

İspanya'nın Katalonya kentindeki El Perello'da gece başlayan yangında 220 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Gece boyunca süren söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıklarken, yangın nedeniyle tahliye edilen kent sakinleri bugün evlerine geri dönebildi. - BARSELONA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
İspanya, 3. Sayfa
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