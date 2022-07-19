İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika
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İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor

19.07.2022 00:31
İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor

İspanya'da itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

İspanya'da itfaiye ekipleri, en az 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. İspanya ve Portekiz'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi. Yüzde 90'ı kontrol altına alınan yangın sonucu bugün ülkenin Zamora eyaletinde 2 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 59 yaşındaki çiftçi ile 62 yaşındaki itfaiyecinin yangında öldüğünü açıklarken, İspanya'da itfaiye en az 30 farklı noktada devam eden aktif yangınlarla mücadeleyi sürüyor. Katalonya, Castilla y Len, Galiçya, Kastilya, Andalusia ve Extremadura bölgelerinde de yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alan küle döndü. - MADRİD

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İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor Orman yangınları: Kontrol altına alınamayan yangınlar arttı mı? Orman yangınları: Kontrol altına alınamayan yangınlar arttı mı?
Kaynak: İHA

Portekiz, İtfaiye, İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika
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