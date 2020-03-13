İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı - Son Dakika
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İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, ülkenin güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi karantinaya alındı.

İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, ülkenin güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi karantinaya alındı.

Murcia Özerk Hükümeti Başkanı Fernando Lopez Miras, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılmasını engellemek için bölgeyi karantinaya alma kararı aldıklarını açıkladı.

Yaklaşık 376 bin kişinin yaşadığı Murcia'daki tüm belediyelerde giriş ve çıkışları yasakladıklarını aktaran Miras, eczane ve marketler dışında tüm dükkanların kapatılacağını, hiçbir gerekçeyle giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini söyledi.

İspanya'da koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ve şimdiye kadar 36 vakanın olduğu Murcia'da virüsün yayılmasından Madridlileri suçlayan Miras, "Karantinayı bir nevi tatil zannedip, herkes arabalarıyla buraya tatile geldi. Üzüntü verici ve sorumsuzca bir şey. Buna izin verilmemeliydi." diye konuştu.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı karantinaya alınan ilk yerleşim yerleri, ülkenin doğusundaki Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentine bağlı olan ve toplamda 70 bin kişinin yaşadığı 5 belediye olmuştu.

Bu sabah itibariyle giriş ve çıkışların yasaklandığı belediyelere takviye polis gönderilmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yarın yürürlüğe geçecek şekilde ülke genelinde 15 gün olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. İspanya'daki yasalar gereği, hükümetin Bakanlar Kurulunun onayı ile en fazla 15 gün olağanüstü hal ilan etmesine izin tanınırken, bunun uzatılması halinde meclisin onayı gerekiyor.

Virüsün en fazla görüldüğü, 64 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla vakanın olduğu başkent Madrid'de yarından itibaren eczane ve market dışında tüm dükkanlar ve eğlence yerleri kapatılacak.

Diğer yandan koronavirüsün etkisinin ilk kez endüstri sektörüne de yansıdığı görüldü. Seat, Nissan, Renault gibi önemli firmalar, İspanya'daki bazı fabrikalarında üretime ara vereceklerini duyurdu.

Barselona yakınlarındaki Martorell ilçesinde 10 bin 500 işçinin çalıştığı fabrikası olan Seat, 4 ila 6 hafta üretimi durdurarak, sadece teknik, yedek parça ve Serbest Bölge'deki ofislerini açık tutma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının verdiği son rakamlara göre İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 121'e, vaka sayısı 4 bin 505'e çıktı.

Barselona, İspanya, Murcia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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