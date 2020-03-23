İspanya'da 410 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 410 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2 bin 182'ye yükseldi.



İspanya sokakları sokağa çıkmanın sınırlandırılması sonucu sessizliğe gömüldü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü İtalya'nın ardından İspanya'da da büyük can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınında 410 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonu ülke genelinde ölenlerin sayısı 2 bin 182'ye ulaştı. Ülkede 4 bin 321 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 33 bin 89'a yükseldiği belirtildi.



Virüsten en çok etkilenen başkent Madrid'de vaka sayısı 10 bin 575'e ulaşırken, bin 263 kişi öldü. Olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından sokağa çıkma kısıtlamaları sonucu Madrid'in ünlü caddeleri ve meydanları ıssız kaldı. Ülkenin diğer bölgelerinde de kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömüldü.



Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı 5 bin 476'ya ulaşırken, virüsten en çok etkilenen 3. Avrupa ülkesi Fransa'da ise 674 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD