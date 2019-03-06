Son Dakika Haberleri: İspanya'da 48 milyon euroluk silah satışında yolsuzluk

İspanya'da 48 milyon euroluk silah satışında yolsuzluk

38 dakika önce

İspanya'da 2005-2014 yıllarında Suudi Arabistan'a askeri malzeme satışında 11 sözleşmede yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

İspanya'da 48 milyon euroluk silah satışında yolsuzluk, System.String[]
İspanya'da 2005-2014 yıllarında Suudi Arabistan'a askeri malzeme satışında 11 sözleşmede yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:35 

Suudi Arabistan, İspanya, Ekonomi
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