İspanya'da 48 milyon euroluk silah satışında yolsuzluk
38 dakika önce
İspanya'da 2005-2014 yıllarında Suudi Arabistan'a askeri malzeme satışında 11 sözleşmede yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
İspanya
'da 2005-2014 yıllarında Suudi Arabistan
'a askeri malzeme satışında 11 sözleşmede yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:35
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