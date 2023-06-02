İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi

İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi

02.06.2023 15:11

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde küçük nüfuslu 5 yerleşim yerinde adayların eşit oy almasından dolayı belediye başkanları "yazı tura atışı"yla belli oldu.

İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı. Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.

4 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAKLAR

Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.

GENEL SEÇİMLER ERKENE ALINMIŞTI

Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: Keşke bizim baskanlarda böyle secılse Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500

28 Mayıs Seçimi, İspanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da 5 belediye başkanı 'yazı tura' ile belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı
19:48 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:40 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den ameliyat sonrası paylaşım
19:37 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:26 Hindistan'da 33 yıl sonra kayıp adam evine geri döndü
19:24 UEFA, Jose Mourinho'ya soruşturma başlattı
19:17 Hindistan'da 33 yıldır kayıp olan adam evine geri döndü: Meditasyon yaptım
19:13 Soruşturma başlatıldı! Kupayı alamayan Mourinho'ya bir darbede UEFA'dan
18:44 ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi
18:31 ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 20:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement