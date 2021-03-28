İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser - Son Dakika

İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser

28.03.2021 12:35

İspanya'nın Barcelona kentinde kültürel etkinliklerde koronavirüs salgınının yayılması konusundaki deney için düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.

İspanya'nın Barcelona kentinde kültürel etkinliklerde koronavirüs salgınının yayılması konusundaki deney için düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı.

İspanya'nın Barcelona kentinde Kovid-19 salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı konser gerçekleşti. Konserin, koronavirüsün büyük ve kültürel etkinliklerde bulaş önleme etkinliğinin test edilmesi için düzenlendiği ifade edildi. Düzenlenen konserin ana hedefleri arasında ise, 5 bin kişinin bir araya geldiği konser sonrası vaka sayılarının incelenmesi ve çıkacak sonuca göre geniş kitleli etkinliklerin salgın üzerindeki etkisinin ölçüleceği belirtildi. Konsere gelen herkese, saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılırken,  maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi. Konsere kalp rahatsızlığı, kanser ve virüsle temas edenler gibi kişilerin katılmadığı belirtilirken, organizasyon öncesi 3 yerde konsere gidecek olan kişilere koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.

BİLETLER QR KODU OKUTARAK ALINDI

Konser öncesi testi negatif sonuçlanan kişiler, cep telefonlarından, saat 19.00'dan itibaren şehrin Palau Sant Jordi'deki konseriçin biletlerini doğrulayan bir kod aldı. Katılımcılardan, konser sırasında maskelerin çıkarılmaması istendi. Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 avroya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi.

ENFEKSİYON ORANLARI ANALİZ EDİLECEK

Konser, Aralık ayında 500 kişilik daha küçük bir konser hakkında bir vaka çalışması düzenleyen Barselona Mücadele Yardımları ve Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı'ndan uzmanlar tarafından desteklendi. Uzmanlar, Aralık ayındaki bu ön vaka çalışmasının sonuçlarının, antijen testleri ile ön taramanın ve yüz maskesi kullanımının, sosyal mesafe kuralları olmamasına rağmen konserde enfeksiyonları önlemede başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi. Vakıf uzmanları, konserde bulaşıcılığa işaret edebilecek herhangi bir tutarsızlık olup olmadığını görmek için, genel nüfusa kıyasla 5 bin kişi arasındaki enfeksiyon oranlarının bir analizini yapacak.Yetkililer, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Kovid-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.

İSPANYA'DA SON DURUM

Avrupa'da koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden olan ve üçüncü dalga endişesinin yaşandığı İspanya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 75 bin 10 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 255 bin 324 vaka tespit edildi.


İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser

Barcelona, İspanya, Aralık, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser - Son Dakika


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