İspanya'da 5. gününü dolduran taşımacılık sektörünün grevi büyüyor - Son Dakika
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İspanya'da 5. gününü dolduran taşımacılık sektörünün grevi büyüyor

18.03.2022 18:24
İspanya'da 5. gününü dolduran taşımacılık sektörünün grevi büyüyor

İspanya'da taşımacılık sektörünün küçük bir kısmı tarafından başlatılan ve 5. gününde olaylara sahne olan grev, ülke geneline yayılmaya başladı.

İspanya'da taşımacılık sektörünün küçük bir kısmı tarafından başlatılan ve 5. gününde olaylara sahne olan grev, ülke geneline yayılmaya başladı.

Çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart'tan itibaren greve giden Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu üyeleri, ülkenin farklı bölgelerinde yaptıkları eylemlerde polisin müdahalesiyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı, grevle bağlantılı çıkan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığını, 34 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ülkede ilk günlere nazaran grevin etkilerinin daha fazla görüldüğü, katılımın ve eylemlerin arttığı, tedarik sıkıntılarının başladığı gözleniyor.

Otoyollarda trafiği yavaşlatma eylemi yapan tır ve kamyon şoförleri, greve katılmayan meslektaşlarının hal ve pazarlara mal götürmesini de engellemeye çalışıyor.

AA muhabirinin Madrid'de takip ettiği eyleme katılan tır şoförlerinden Eduardo Rodriguez, "Sektörün mevcut şartlarında, akaryakıta gelen artışlarla çalışmak mümkün değil. Sanki sadece vergi ödemek için çalışıyor gibiyiz. Hükümet sadece büyük patronlarla konuşuyor. Artık bizimle de oturup konuşma zamanı geldi. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik kayıplara daha fazla tahammül etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kamyon şoförü Juesus Calmero Gomez de "Daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı. Benim hayatım yollarda geçti. Tek varlığım kamyon, bunu da kaybedemem. Bizi dinlemek zorundalar." diye konuştu.

Hükümet, eylemlerin grevden daha çok boykot olduğunu savunuyor

Ulusal Taşımacılık Komitesinde temsilcisi bulunmayan, Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu'nun grevine ülkenin iki büyük işçi sendikası destek vermezken, sol koalisyon hükümeti de grevin arkasında aşırı sağın olduğunu ve eylemlerin yasa dışı olduğunu savunuyor.

"Sektörü temsil etmediği ve aşırı sağa hizmet ettikleri" gerekçesiyle söz konusu platformun liderleriyle görüşmeyi reddeden hükümet, temel ürünlerin tedarikinin garanti altına alınması ve olası şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde 23 bin polis ve jandarma görevlendirdi.

Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, "yapılanın grev değil boykot" olduğunu savunarak, özellikle tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerini etkileyen eylemleri "endişe verici olarak gördüklerini" söyledi.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de Rusya- Ukrayna savaşının olduğu bu dönemde greve gitmenin "Avrupa'yı karıştırmak isteyen Putin'e yardım etmek anlamına geldiğini" ifade ederek, tedarik zincirinin ve nakliyecilerin güvenliğini koruyacaklarını, İspanyolların sakin olması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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