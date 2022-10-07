İspanya'da 70'ten fazla kadın sanatçı İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti - Son Dakika
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İspanya'da 70'ten fazla kadın sanatçı İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti

07.10.2022 22:58

İranlı kadınlara destek olmak için aralarında ünlü isimlerin de olduğu 70'ten fazla kadın sanatçı saçlarını kesti.

İranlı kadınlara destek olmak için aralarında ünlü isimlerin de olduğu 70'ten fazla kadın sanatçı saçlarını kesti.

İspanyol kadın sanatçılar saçlarının bir kısmını keserek, İran'da Mahsa Emini'nin öldürülmesi üzerine başlayan protestolara ve İranlı kadınlara destek veren bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Videoda "En temel insan haklarının kazanımı için, özgürlük için, Emini'nin onuru ve değerleri için, İran sokaklarında mücadele edenler için" mesajları verildi.

Sadece makas sesinin duyulduğu videodaki saç kesme eylemine katılanlar arasında Penelope Cruz, Emma Suarez, Carmen Machi, Aitana Sanchez Gijon, Alba Flores ve Maribel Verdu gibi dünya çapında tanınmış İspanyol aktrisler de yer aldı.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da 70'ten fazla kadın sanatçı İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti - Son Dakika

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