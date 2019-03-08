Son Dakika Haberleri: İspanya'da 8 Mart Coşkusu

İspanya'da 8 Mart Coşkusu

51 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü İspanya'nın çeşitli yerlerinde yoğun katılımlarla gerçekleşen gösterilerle kutlandı.

İspanya'da 8 Mart Coşkusu, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İspanya'nın çeşitli yerlerinde yoğun katılımlarla gerçekleşen gösterilerle kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın pek çok farklı köşesinde olduğu gibi İspanya'da da yoğun katılımıyla kutlandı. İspanya'nın Madrid, Barselona Seville, Valencia, Granada ve Zaragoza şehirlerinde düzenlenen gösterilere katılan kadınlar, kadına karşı olan şiddetin durdurulması ve her alanda cinsiyet eşitliği için yetkililere olan çağrılarını yeniledi. Gösterilere siyasi parti üyeleri ve politikacılar da katıldı.

"Yaşasın Feminist mücadele, geri adım atmak yok"

Barselona'nın Gran Va bölgesinde gerçekleşen gösterilere ise akademisyenler ve öğrencilerin katılımları yoğun bir şekilde gerçekleşti. Öğleden sonra 06.30 sularında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Yaşasın Feminist mücadele", "Geri adım atmak yok" şeklinde sloganlar atıldı. - MADRİD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Barselona, Madrid, Dünya Kadınlar Günü, İspanya, Güncel
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