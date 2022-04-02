İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi liderini değiştirdi - Son Dakika

İspanya'da ana muhalefette bulunan sağ görüşlü Halk Partisi'nde (PP) görevi bırakan Pablo Casado'nun yerine lider olarak Alberto Nunez Feijoo seçildi.

PP'de şubatta, parti içindeki yolsuzluk ve casusluk iddialarıyla yaşanan liderlik krizinin ardından, Temmuz 2018'den bu yana PP başkanlığını yürüten 41 yaşındaki Casado görevini bıraktı.

Madrid Özerk Hükümeti Başkanı ve PP Madrid lideri İsabel Diaz Ayuso ile arasında geçen siyasi çekişmede, özel dedektif tutarak Ayuso'nun yaptığı kontratları incelettiği iddia edilen Casado, parti içinde çıkan krizde kendisine destek bulamamıştı.

Olağanüstü genel kurula giden PP, Casado'nun yerine tek aday olan Alberto Nunez Feijoo'yu delegelerinin yüzde 98,35'inin oyuyla, partinin yeni başkanı seçti.

Casado, tüm resmi ilişkilerini kestiği PP'de liderliği bırakmasının yanı sıra milletvekilliğinden de ayrıldı.

PP'nin İspanya'da en güçlü olduğu yerlerden, ülkenin kuzey batısındaki Galisya bölgesinde 2006 yılından bu yana özerk hükümet başkanı olan 60 yaşındaki Feijoo, PP lideri olarak yaptığı ilk konuşmada, parti içinde "birlik ve bağlılık" çağrısında bulundu.

Feijoo, hedefinin, normal şartlarda 2023'te yapılacak genel seçimleri kazanmak ve iktidara gelmek olduğunu söyledi.

Parti içinde yaşanan kriz öncesindeki anketlerde oylarını sürekli yükselten PP, krizin ardından ciddi oy kaybı yaşamıştı.

İspanya'da sağın en güçlü partisi olan PP'de yaşanan kriz, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin oylarını artırmasına neden olmuştu.

Vox, 13 Şubat'ta Castilla y Leon özerk bölgesinde yapılan yerel parlamento seçimlerinde oyunu artırarak bu bölgede PP ile koalisyon hükümeti kurmuş ve ülkenin demokrasi tarihinde ilk defa bir özerk yönetimde iktidara gelmişti.

Diğer yandan PP içindeki tartışmaların odak noktası olan, Madrid Özerk Yönetiminin Kovid-19 salgınının ilk dalgasında yaptığı maske satın alımında Madrid Özerk Hükümet Başkanı Ayuso'nun erkek kardeşinin şirketine ödeme yapılması ülke gündeminde yer almaya devam ediyor.

Madrid'deki soruşturmaların dışında Avrupa savcılığı da söz konusu maske alımında usulsüzlük olup olmadığını araştırmaya başladı.