Son Dakika Haberleri: İspanya'da "anlaşmasız Brexit" hazırlıkları
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İspanya'da "anlaşmasız Brexit" hazırlıkları

2 saat önce

İspanya'da maliye, İngiltere ile iş yapan İspanyol firmalarına, gönderdiği mektupta, anlaşmasız Brexit olasılığına karşı önlemler almalarını tavsiye etti.

İspanya'da

İspanya'da maliye, İngiltere ile iş yapan İspanyol firmalarına, gönderdiği mektupta, anlaşmasız Brexit olasılığına karşı önlemler almalarını tavsiye etti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, maliyenin, İngiltere ile iş yapan 90 binden fazla İspanyol firmasına mektup göndererek anlaşmasız Brexit olasılığına karşı uyarıda bulunduğu belirtildi.

İngiltere ile AB arasında 31 Ekim'deki anlaşmasız ayrılık ihtimalinin her geçen gün artması üzerine İspanyol hükümeti hazırlıklarını hızlandırdı.

Anlaşmasız Brexit'ten doğacak ticari ve gümrük sorunlarına karşı İspanyol firmalarıyla toplantılar yapan Maliye, Dışişleri, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarından yetkililerin, olabilecek en kötü senaryoya hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Vergi Denetim Kurulu da resmi internet sitesinde vergi mükelleflerine yönelik yaptığı açıklamada, anlaşmasız bir Brexit'te İngiltere'nin "özel bir tercihi olmayan üçüncü bir ülke olarak kabul edileceğini" belirtti.

İspanya'da hükümet, anlaşmasız Brexit olasılığın artması üzerine hem bakanlıklar hem de özerk yönetimler arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir komisyon kurarak, alınan önlemlerin uygulanmasında yaşanacak sorunları asgari düzeye indirmeye çalışıyor.

İngiltere, İspanya, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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