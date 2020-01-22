İspanya'da apartman büyüklüğünde dev dalgalar - Son Dakika

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İspanya'da apartman büyüklüğünde dev dalgalar
6 saat önce
İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar dev dalgalara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar dev dalgalara neden oldu. Mallorca'da apartman büyüklüğünde dalgalar gözlemlendi. İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamı felce uğratan ve Gloria Fırtınası olarak adlandırılan hava durumu vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Apartmanların ortasından gelen dev dalgalar ve insanların hayret çığlıkları
Denizden binaların tepesini aşan dev dalga görüntüleri
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