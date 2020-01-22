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İspanya'da apartman büyüklüğünde dev dalgalar
7 saat önce
? İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar dev dalgalara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
? İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar dev dalgalara neden oldu. Mallorca'da apartman büyüklüğünde dalgalar gözlemlendi. İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamı felce uğratan ve Gloria Fırtınası olarak adlandırılan hava durumu vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.
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