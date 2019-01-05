İspanya'da Apartman Yangını: 3 Ölü
1 saat önce
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Badalona kentinde apartmanda çıkan yangında 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
İspanya
'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Badalona kentinde apartmanda çıkan yangında 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Barselona
kentinin kuzeyinde bulunan Badalona'daki İtfaiye
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Durumu kritik yaralılardan birinin bebek olduğu açıklandı.
Yangının çıktığı apartman çevresindeki binaların tedbir amaçlı boşaltıldığı, 9 itfaiye aracının yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:44 Kaynak: AA
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