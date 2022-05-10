İspanya'da artan intihar vakalarına karşı acil telefon hattı kuruldu - Son Dakika
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İspanya'da artan intihar vakalarına karşı acil telefon hattı kuruldu

10.05.2022 10:58
İspanya'da artan intihar vakalarına karşı acil telefon hattı kuruldu

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, son yıllarda büyük artış gösteren intiharları önlemek için ücretsiz acil telefon hattı kurdu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, son yıllarda büyük artış gösteren intiharları önlemek için ücretsiz acil telefon hattı kurdu.

Günde ortalama 11 kişinin intihar ettiği İspanya'da, Akıl Sağlığı Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Sağlık Bakanı Carolina Darias, "Sessizlikten tartışmaya, tartışmadan eyleme geçmek gerekiyordu ve bu ilk eylem hattıdır. İntihar olayları, üstesinden gelinmesi gereken gizli bir dramdır." dedi.

Salgın ve ekonomik krizle daha da artan intiharların toplum için "susturulmuş bir tehdit" olduğunu ve bundan çıkılması gerektiğini vurgulayan Darias, "İspanya'da her gün 220 kişi intihar girişiminde bulunuyor ve bunlarda 11'i hayatına son veriyor. 2021'de intihar olaylarında bir önceki yıla oranla yüzde 7,5 artış oldu." bilgisini paylaştı.

Haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek intihar önleme telefon hatlarında uzman psikologların görev yapacağı, kişi haklarına saygılı, özel ve telefon faturalarında belli olmayacak bu görüşmelerin gizli tutulacağı ve acil müdahale edileceği bildirildi.

İspanya'da 2020'de 3 bin 941 kişi intihar ederken, bunlardan 300'ünün 14-29 yaşında olması dikkati çekmişti.

İntihar olaylarına karşı sivil toplum örgütleri İspanya'da ilk kez eylül 2021'de meydanlara inerek gösteri düzenlemişti.

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Sağlık Bakanlığı, İntihar, İspanya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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