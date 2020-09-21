İspanya'da artan Kovid-19 vakaları sonrası kısıtlamalar yeniden uygulamaya başlandı - Son Dakika

İspanya'da artan Kovid-19 vakaları sonrası kısıtlamalar yeniden uygulamaya başlandı. Yeni kurallara uymayanlara 600 ila 600 bin avro para cezası öngörülürken güvenlik görevlilerinin ilk iki günde vatandaşları sadece uyaracağı, ceza kesilmesine daha sonra başlanacağı bildirildi. İspanyol polisinin trafik denetlemelerinde Madridlileri kısıtlamalar konusunda uyardığı görüldü.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en çok arttığı kent olan Madrid'de bugün yürürlüğe giren ve 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, toplamda 855 bin kişiyi etkileyecek şekilde 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirilecek.

Dolaşım sınırlamasının getirildiği bölgelerde sadece iş, okul ve sağlık gerekçeleriyle sokağa çıkılmasına izin verilecek.

Toplamda 6,5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetimi genelinde ise pazartesiden itibaren en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi, park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılması ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'de kapanması gibi ek tedbirler açıklandı.