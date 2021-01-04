İspanya'da artan Kovid-19 vakalarından dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı - Son Dakika

İspanya'da artan Kovid-19 vakalarından dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı

04.01.2021 18:43
İspanya'da artan Kovid-19 vakalarından dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen artışlardan dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen artışlardan dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı.

Ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, 7 Ocak'tan itibaren 10 gün boyunca belediyeler arasında serbest dolaşıma kısıtlama getirme kararı aldı.

Yerel yönetim ayrıca hafta içinde 400 metrekareye kadar olan işletmelerin, hafta sonunda ise sadece temel ihtiyaçların (süpermarket, eczane gibi) karşılandığı yerlerin açılmasına izin verildiğini duyurdu.

Katalonya'da mevcut durumda her 100 bin kişide Kovid-19 vakası görülenlerin sayısı 500'ü bulurken, bölgede salgınla bağlantılı 392'si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 84 kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor.

Diğer yandan Madrid özerk yönetimi de yeni vakalardaki artıştan dolayı bugün aldığı kararla bölgedeki belediyelerden 18'ine giriş ve çıkışlara 18 Ocak'a kadar kısıtlama getirdi.

İspanya'da okulların 11 Ocak'ta açılması öngörülürken, normal eğitim saatleri dışındaki etütler ve kurslar yapılmayacak.

Noel bayramı ve yılbaşı tatilinden dolayı gevşetilen önlemler ile bar, restoran ya da alışveriş merkezlerinde son dönemlerde yaşanan yoğunluğun etkisiyle ülke genelinde yeni vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda ciddi artışlar görülmeye başlandı.

Sağlık personeli, ocağın ortasından itibaren Kovid-19'da üçüncü salgının başlayabileceği ve hastane kapasitelerinin zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 aşılamaları yavaş ilerliyor

Bu arada 27 Aralık'tan itibaren Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başladığı İspanya'da, lojistik sorunlardan dolayı bazı aksaklıklar yaşanması dikkati çekti.

Ülkedeki 17 özerk yönetim arasında Katalonya ve Madrid başta olmak üzere birçok yerde Kovid-19 aşılamalarının yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Pfizer/BioNTech'ten alınan aşılardan Katalonya'ya şimdiye kadar 60 bin doz gelmesine rağmen sadece 7 bin 700 kişiye aşı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19'da toplam vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, aşılama ilk olarak bakımevlerindeki yaşlılara, personele ve sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Katalonya, İspanya, Madrid, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da artan Kovid-19 vakalarından dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı - Son Dakika


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