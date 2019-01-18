İspanya'da Aşırı Sağcı Parti Karşıtı Eylem

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Zaragoza kentinde düzenlediği mitinge karşı eylem yapan bir grup ile polis arasında çıkan arbedede bir polisin yaralandığı, beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Zaragoza kentinde düzenlediği mitinge karşı eylem yapan bir grup ile polis arasında çıkan arbedede bir polisin yaralandığı, beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Vox Genel Başkanı Santiago Abascal ve partinin kurucusu Jose Antonio Ortega Lara'nın dün gece Zaragoza'da katıldığı bir mitingi protesto etmek isteyen sol görüşlü grupların eylemi şiddete döndü.



Aragon özerk yönetiminden basına yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığıyla gönderilen mesajlarla Vox'un düzenlediği mitingin yapıldığı salonun önünde toplanan bir grubun, kendilerini engellemeye çalışan polise taş ve sopalarla saldırdığı bildirildi.



Polisin karşılık vermesiyle çıkan arbedede bir polisin yaralandığı, eylemcilerden beş kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Olaylar sırasında göstericilerin çevredeki çöp bidonlarını yaktığı, park halindeki bazı araçlara zarar verdiği kaydedildi.



Vox partisine yönelik benzer olaylar geçen haftalarda Barselona kentinde yaşanmıştı.



2013 yılında kurulan Vox partisi, kasım ayında yapılan seçimlerde Endülüs özerk yönetimi parlamentosunda 12 milletvekili çıkartarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



İspanya'da diktatör Francisco Franco dönemi sonrası demokrasi tarihinde ilk defa aşırı sağ görüşlü bir siyasi parti parlamentoda temsil ediliyor. Göçmen ve İslam karşıtı politika yürüten Vox'un yükselişinde Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin etkili olduğu yorumları yapılıyor.



İspanya'daki siyasi partilerin çoğunluğu, Vox'u "birlikte yaşam ve demokrasi için tehdit" olarak görüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti

Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı

Kral Kupasında Levante'yi 3-0 Yenen Barcelona, Çeyrek Finale Yükseldi

Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu