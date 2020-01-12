İspanya'da aşırı sağdan, sol koalisyon hükümeti karşıtı gösteri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da aşırı sağdan, sol koalisyon hükümeti karşıtı gösteri - Son Dakika

İspanya'da aşırı sağdan, sol koalisyon hükümeti karşıtı gösteri

6 saat önce

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ülke genelinde düzenlediği gösterilerde yeni kurulan sol koalisyon hükümetini protesto etti.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ülke genelinde düzenlediği gösterilerde yeni kurulan sol koalisyon hükümetini protesto etti.

İspanya'da aşırı sağdan, sol koalisyon hükümeti karşıtı gösteri

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:57 Kaynak: AA
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