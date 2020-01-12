İspanya'da aşırı sağdan, sol koalisyon hükümeti karşıtı gösteri - Son Dakika

İspanya 'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ülke genelinde düzenlediği gösterilerde yeni kurulan sol koalisyon hükümetini protesto etti.

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