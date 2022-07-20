İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya'da aşırı sıcaklar 678 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - Son Dakika

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