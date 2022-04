İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik "casusluk" iddiaları siyasi kriz yarattı - Son Dakika

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın özerk yönetim hükümeti, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin İspanya İstihbarat Merkezi (CNI) tarafından yasa dışı yöntemlerle takibe alındığı iddiaları açıklığa kavuşup, sorumluların ortaya çıkarılmasına kadar İspanya hükümeti ile siyasi ilişkilerini sınırlayacağını ve konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

İsrail şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla 60'tan fazla Katalan ayrılıkçı siyasetçinin ve düşünce önderinin takibe alındığı iddialarıyla ilgili tartışmalar İspanya'da ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Olağanüstü toplanan Katalonya özerk hükümeti, yaptığı açıklamada, "siyasi skandal" olarak tanımladığı söz konusu yasa dışı takip olayına karşı İspanyol hükümetinin şu ana kadar verdiği tepkinin "tamamen yetersiz olduğunu ve Katalonya ile merkezi hükümet arasındaki güveni ciddi şekilde tehlikeye attığını" vurguladı.

İddiaların açıklığa kavuşmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını talep eden Katalonya Özerk Hükümeti, bu olana kadar merkezi hükümetle siyasi ilişkileri asgari düzeye indirme kararı aldığını duyurdu.

Pegasus siber casusluk yazılımıyla ilgili İspanyol devletinin yaptığı her türlü sözleşmeye erişim hakkını Bakanlar Kurulundan talep eden Katalan hükümeti, "Bu kitlesel teknolojik casusluk vakasını açıklığa kavuşturmak için her düzeyde ve her durumda gerekli yasal işlemler teşvik edilecektir." açıklamasında bulundu.

"Pegasus sistemiyle takip kişiye özel ve yargı kontrolünde yapıldı" iddiası

Diğer yandan El Pais gazetesi, İspanyol istihbarat birimi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ayrılıkçı Katalan liderlerin Pegasus sistemiyle takibinin, "kişiye özel ve yargının kontrolü altında yapıldığını" savundu.

Haberde, İspanyol gizli servisinin ayrılıkçı Katalanları yurt dışına çıkışlarında ve internet ortamındaki görüşmelerinde Pegasus sistemiyle takip ettiği, kurumsal hiçbir telefonun dinlenmediği iddia edildi.

ABD'nin The New Yorker dergisinin 18 Nisan'da ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı haberde, 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı ileri sürülmüştü.

Katalonya Özerk Hükümetinin iddialara ilişkin Meclis'ten araştırma komisyonu kurulması ve merkezi hükümetin sorumluları ortaya çıkarması taleplerine koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı çıkıyor.

PSOE, konunun CNI içinde araştırılmasını önerse de Katalonya Özerk Hükümeti bunu yetersiz görüyor.

Mevcut durumda İspanya'da azınlıkta olan koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partiler, casusluk skandalından dolayı hükümeti düşürme olasılığını zaman zaman dile getiriyor.

Ancak olası bir erken seçimin aşırı sağcı Vox partisine yarayacağı düşünüldüğünden, hükümetin düşürülmesine yönelik bir girişim şimdilik beklenmiyor.