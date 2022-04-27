İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik "casusluk" iddialarında siyasi kriz büyüyor - Son Dakika
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İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik "casusluk" iddialarında siyasi kriz büyüyor

27.04.2022 17:13
İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik "casusluk" iddialarında siyasi kriz büyüyor

İspanya'da siyasi krize dönüşen, ayrılıkçı Katalan siyasi liderlerin İspanya istihbarat merkezi (CNI) tarafından takibe alınması iddialarından dolayı meclisteki Bask ve Katalan siyasi partiler ile hükümetin küçük ortağı Unidas Podemos, Savunma Bakanı Margarita Robles'in istifasını istedi.

İspanya'da siyasi krize dönüşen, ayrılıkçı Katalan siyasi liderlerin İspanya istihbarat merkezi (CNI) tarafından takibe alınması iddialarından dolayı meclisteki Bask ve Katalan siyasi partiler ile hükümetin küçük ortağı Unidas Podemos, Savunma Bakanı Margarita Robles'in istifasını istedi.

CNI'nin, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla 60'tan fazla ayrılıkçı Katalan siyasetçiyi ve düşünce önderini takibe aldığı iddiaları bugün meclis genel kurulundaki "Hükümete sorular" oturumunun ana maddesi oldu.

Mecliste temsilcisi bulunan Katalan siyasi partiler, iddialara ilişkin meclis araştırma komisyonu kurulması ve sorumluların ortaya çıkarılması için hükümetin hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi çağrılarını yineledi.

Sorulara cevap veren Savunma Bakanı Margarita Robles'in "Bir devlet, birileri anayasayı ihlal ettiğinde, bağımsızlık ilan ettiğinde, yolları kesip, kamu düzenini bozduğunda ne yapmalı?" şeklindeki sözlerini, "itiraf" olarak yorumlayan Katalan siyasi partilerin temsilcileri, olayın "siyasi bir skandal ve hak ihlali olduğunu" savundu.

Katalanlar, Bask'ta faaliyet gösteren EH Bildu ile hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos, kadın savunma bakanının istifasını istedi.

Mecliste 3. büyük siyasi parti konumunda bulunan aşırı sağ görüşlü Vox'un sözcüsü Macarena Olona ise yaptığı konuşmada, "Ayrılıkçı hareketler devlet için bir tehdittir. Sorun ne? Az bile takibe almışlar." ifadelerini kullandı.

İspanya'da azınlıkta bulunan sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) bakanları ve başbakan Pedro Sanchez, CNI'nın Katalan siyasetçileri takibe aldığı iddialarını dolaylı yoldan kabul etse de "buna ilişkin talimatın hükümet tarafından verilip verilmediği" yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD'nin The New Yorker dergisinin 18 Nisan'da ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı haberde, 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı ileri sürülmüştü.

PSOE, konunun CNI içinde araştırılmasını önerse de Katalonya özerk hükümeti bunu yetersiz görüp, iddialar aydınlığa kavuşuncaya kadar merkezi hükümetle ilişkilerini asgari düzeye çekme kararı almıştı.

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Hizb-i İslami Partisi, Araştırma, İspanya, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik 'casusluk' iddialarında siyasi kriz büyüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik "casusluk" iddialarında siyasi kriz büyüyor - Son Dakika
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