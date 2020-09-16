İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi - Son Dakika

İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, ülkedeki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesine yönelik sunduğu yasa önerisi Mecliste kabul edilmedi.

İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi, System.String[]

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, ülkedeki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesine yönelik sunduğu yasa önerisi Mecliste kabul edilmedi.

Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılarak, "İspanya'nın birliğini tehdit eden siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesini" içeren yasa önerisine sadece Vox partisinin milletvekilleri "evet" oyu kullanırken, Meclisteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partileri bile destek vermedi.

Mecliste 135 milletvekilinin katıldığı oylamada, söz konusu yasa önerisi 37 "çekimser", 20 "evet" oyuna karşı 78 "hayır" oyu ile kabul edilmedi.

İspanya'da mevcut durumda ayrılıkçı siyaset yapan partilerden Katalonya için Birlik (Junts), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Halk Birliği Adaylığı (CUP) ve Bask'ta Eh Bildu'nun İspanyol Meclis ve Senatosunda temsilcileri bulunuyor.

Amacını "İspanya'yı bölgesel milliyetçilerden korumak" olarak açıklayan Vox, sunduğu öneriyi, "Fikirleri yasa dışı ilan etmek değil, İspanya Anayasası'ndaki özgürlük boşluğunu korumak istiyoruz. Ne Batasuna ve Bildu'dan korunan ETA terörizmi ne Katalonya'daki darbe (1 Ekim 2017'deki yasa dışı referandum) ne de İbarretxe planının (Bask bölgesine yeni bir statü verilmesini öngören ve 2005'te İspanyol Meclisinde reddedilen girişim) anayasal çatımızın içinde yeri var." diye savundu.

Öneriye "Sadece nefret aşılıyor" diyerek karşı çıkan siyasi partiler ise Vox'u, "İspanya'da diktatör Franco rejimini geri getirmeye çalışan, tehlikeli bir milliyetçilik yapmakla" suçladı.

Katalonya, İspanya, Liberal, BASK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Galatasaray Fatih Terim: Muslera, Galatasaray'da futbolu bırakabilir Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu         
16:39
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei