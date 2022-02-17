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İspanya'da azalmaya devam eden doğum sayıları son 80 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

İspanya'da azalmaya devam eden doğum sayıları son 80 yılın en düşük seviyesinde

17.02.2022 12:49
İspanya'da azalmaya devam eden doğum sayıları son 80 yılın en düşük seviyesinde

İspanya'da yıllık doğum sayıları art arda 3 yıldır azalarak son 80 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

İspanya'da yıllık doğum sayıları art arda 3 yıldır azalarak son 80 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) açıkladığı verilere göre, 2021'de ülkede 338 bin 532 bebek dünyaya gelirken bunun, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1941'den bu yana en düşük rakam olduğu görüldü.

INE, 2021'de doğum sayılarının bir yıl öncesine oranla yüzde 0,6, 2019'a göre ise yüzde 5,6 daha az olduğunu açıkladı.

İç Savaş'tan (1936-1939) bu yana en büyük demografik krizin 2020'de kaydedildiği ülkede, Kovid-19 salgınının yarattığı belirsizliğin doğum oranına da yansıdığı değerlendirmesi yapıldı.

Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi Demografi, Coğrafya ve Ekonomi Enstitüsü Direktörü Diego Ramiro, INE'nin verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Salgında ilk dalganın doğumlara yaptığı etkinin daha fazla olduğu, daha sonra bunun hafiflediği görülüyor. 2020-2021 arasındaki 4 ayda doğum sayılarında çok büyük bir düşüş var ama 2021'in geri kalanında toparlanıyor." dedi.

Avrupa'da ve dünyada doğurganlığın en düşük olduğu ülkelerden birinin İspanya olduğunu kaydeden uzmanlar, bu düşüşün 2030'a kadar devam edeceğini öngördü.

Kadınların daha az ve her yıl daha geç yaşta çocuk sahibi olduğu İspanya'da, 2020 yılı verilerine göre kadın başına 1,19 çocuk düşmüş, ilk kez anne olma yaş ortalaması da 31,2'ye yükselmişti.

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İspanya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da azalmaya devam eden doğum sayıları son 80 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika


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