İspanya'da enerji tasarrufu planı mecliste onaylandı - Son Dakika
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İspanya'da enerji tasarrufu planı mecliste onaylandı

25.08.2022 17:18
İspanya'da enerji tasarrufu planı mecliste onaylandı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, ağustos başında çıkardığı kararname ile yürürlüğe giren enerji tasarruf planı mecliste onaylandı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, ağustos başında çıkardığı kararname ile yürürlüğe giren enerji tasarruf planı mecliste onaylandı.

Ukrayna- Rusya savaşının etkisiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde farklı önlemlerle uygulanan enerji tasarrufları İspanya'da 1 Kasım 2023'e kadar yürürlükte kalacak.

Enerji tasarruf planı, azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Katalan ve Bask ayrılıkçı partilerin desteğiyle meclisten geçti.

Muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisi ise "anayasanın egemenlik ve eşitlik ilkeleri ile İspanyolların özgürlük hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itiraz edeceğini açıkladı.

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Klima kullanımı kış dönemimde 19 derece ile sınırlandırılırken, restoran ve mağazalardan içerdeki havayı muhafaza etmek için kapılarını kapalı tutmaları isteniyor.

Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin avroya kadar para cezası getiren hükümet, yasa gereği büyük ihlallerde cezanın 100 milyon avroya kadar çıkabileceğini açıkladı.

Hükümet yetkilileri, planın işlemesinde esnek davranılacağını, amacın ceza kesmek olmadığını belirtti.

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Kaynak: AA

İspanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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