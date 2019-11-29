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İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı

6 saat önce

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin özerk parlamentosu, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden esinlenerek bağımsızlık yanlısı bir karar aldı.

İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı, System.String[]

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin özerk parlamentosu, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden esinlenerek bağımsızlık yanlısı bir karar aldı.


Bask Özerk Parlamentosunda iktidardaki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve ikinci büyük parti olan EH Bildu koalisyonunun oylarıyla kabul edilen kararda, "kendi geleceğine karar verme hakkı" savunuldu.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:11 
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