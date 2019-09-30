Son Dakika Haberleri: İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı
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İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı

1 saat önce

İspanya’da Tagus nehrindeki Valdecanas barajının 1963 yılında inşasıyla birlikte sular altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla birlikte suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

İspanya'da baraj inşasıyla su altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla gün yüzüne çıktı, System.String[]

İspanya'da, Tagus nehrindeki Valdecanas barajının 1963 yılında inşasıyla birlikte sular altında kalan tarihi kalıntılar, aşırı kuraklıkla birlikte suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.


İngiltere'deki Stonehenge taşlarına çok benzeyen bu kalıntıların 7 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:01 
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