İspanya'da bazı futbol menajerlerine para aklama ve vergi kaçırma suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya'da bazı futbol menajerlerine para aklama ve vergi kaçırma suçlaması - Son Dakika Spor

İspanya'da bazı futbol menajerlerine para aklama ve vergi kaçırma suçlaması

9 dakika önce

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, bazı futbolcu menajerlerine yönelik yürütülen "Lanigan" adlı soruşturma kapsamında Balear Adaları, Barselona, Madrid, Malaga, Sevilla, Almeria, Asturias, San Sebastian, Vitoria, Pontevedra ve Valencia'da çok sayıda iş yeri ve evde arama...

İspanya'da bazı futbol menajerlerine para aklama ve vergi kaçırma suçlaması, System.String[]

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, bazı futbolcu menajerlerine yönelik yürütülen "Lanigan" adlı soruşturma kapsamında Balear Adaları, Barselona, Madrid, Malaga, Sevilla, Almeria, Asturias, San Sebastian, Vitoria, Pontevedra ve Valencia'da çok sayıda iş yeri ve evde arama yapıldığı kaydedildi.


Yolsuzluk ve Organize Suçla Mücadele Savcılığı'nın talebi ve Ulusal Mahkeme'nin koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında, Miralem Pjanic, Luka Jovic ve Kalidou Koulibaly gibi futbolcuların menajeri olan Fali Ramadan'ın da aralarında olduğu bazı futbolcu menajerlerinin İspanya'daki hesaplarının ve mal varlıkların kontrol edildiği bilgisi verildi.


Ramadan ve adı açıklanmayan diğer bir menajerin, hayali futbolcu transferleri için Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Apollon Limasol Kulübünü kullandıkları ve 2017 yılında İspanya'da toplam değeri 10 milyon avrodan fazla olan lüks ev ve yat satın alımı yaptıkları belirtildi.


Söz konusu iki menajerin, Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan ve Belçika'daki farklı futbol kulüpleriyle bağlantısı olan bir suç örgütünün parçası olmakla suçlandığı, soruşturmaya Avrupa Polis Örgütü'nün de destek verdiği ifade edildi.


Valencia, İspanya, EFE, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:31 
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