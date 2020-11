İspanya'da BBVA, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başladı

İspanyol BBVA bankası, Sabadell bankasıyla olası birleşme için ön görüşmelere başlandığını duyurdu.

BBVA, İspanya Menkul Kıymetler Piyasası Ulusal Komisyonuna (CNMV) yaptığı bildirimde, Sabadell bankası ile görüşmelerde durum tespiti için her iki tarafta inceleme sürecinin başladığını ve dış danışmanların atanmasının onaylandığını belirtti.

BBVA'nın Sabadell ile birleşmesi durumunda İspanya'nın en büyük bankası haline geleceği, 46 bin çalışana ve 4 bin 200'den fazla şubeye sahip olacağı belirtiliyor.

BBVA'nın Türkiye'de Garanti BBVA dışında Meksika ve İngiltere'de finans sektöründe önemli yatırımları bulunuyor.

Onur Genç'in Üst Yöneticisi (CEO) olduğu BBVA, ABD'deki yan kuruluşu BBVA USA Bancshares'in yüzde 100'ünü 11,6 milyar dolara The PNC Financial Services Group'a sattığını bugün açıklamıştı.

BBVA'nın bu operasyonunun ardından Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 20'ye yakın yükselmişti.

BBVA Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu operasyon, finansal olarak güçlenmemizin yanı sıra bize büyük bir stratejik esneklik kazandırdı." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da eylül ayında Caixabank'ın Bankia ile birleşerek toplamda 664 milyar avroluk aktif büyüklüğe ulaşmasının ardından İspanyol medyasında, BBVA'nın da Sabadell'i satın alacağına ilişkin iddialar güçlenmişti.