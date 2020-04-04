İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Son Dakika

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İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm
6 saat önce
İspanya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi.
İspanya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüsü İspanya'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi. 5 bin 537 yeni vakanın kaydedilmesiyle ise hali hazırda vaka sayısı 124 bin 736'ya ulaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:10 Kaynak: İHA
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