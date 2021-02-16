Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti

16.02.2021 23:55

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel'in Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından bu sabah polis zoruyla cezaevine götürülmesi Katalonya ve Valensiya bölgelerinde protesto edildi.

İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel'in Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından bu sabah polis zoruyla cezaevine götürülmesi Katalonya ve Valensiya bölgelerinde protesto edildi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tüm büyük kentlerinde 80'den fazla belediyede ve Valensiya'da meydanlara inen ve çoğunluğu aşırı sol gruplara bağlı olan binlerce kişi "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan gösterilerin en yoğun olduğu Barselona'da kent merkezinde yürüyen kalabalık, çöp bidonlarını ateşe vererek, bir polis karakoluna şişe ve taş atarak eylemlerini şiddete dönüştürdü.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atarak göstericilere müdahale ederken aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler ile polis arasındaki benzer olaylar Girona ve Lleida kentlerinde de yaşandı.

Valensiya'da kent merkezindeki Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık ise polisin müdahalesi sonrasında dağıldı.

Hasel'in cezaevine konmasına hükümet ortağı Unidos Podemos tepki gösterdi

Öte yandan, Hasel'in cezaevine konulması, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü gruplar tarafından tepki çekti.

İspanyol rap sanatçısı için af isteyen Unidos Podemos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisini kastederek, "Rap sanatçısı Pablo Hasel tutuklandı. Bundan, tam demokratik normallik ile övünen ve kendilerini ilerici olarak gören herkes utanmalıdır. Bu olaya gözlerini kapatacaklar mı? Mevcut demokrasi eksikliğini reddedersek ilerleme olmaz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 sanatçı, gazeteci ve entelektüelin imzasıyla yayımlanan bir manifestoda da Hasel'in tutuklanması eleştirildi.

Hasel polis zoruyla alınıp cezaevine götürülmüştü

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile 15 Şubat akşamı kendisini Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

Özel birliklerle bu sabah yerel saatle 06.30'da rektörlük binasına gelen Katalonya yerel polisi, barikatlar kuran, insan zinciri oluşturan ve yangın söndürme tüpüyle köpük saçarak tutuklamayı engellemeye çalışan bir grup öğrencinin eylemiyle karşılaşmıştı.

Yaklaşık iki saat süren arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida cezaevine götürülmüştü.

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla talebini reddeden Ulusal Mahkeme, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti
Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti
Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti
Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İspanya'da binlerce kişi, rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti - Son Dakika


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