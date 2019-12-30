İspanya'da bir ilk: Sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı

İspanya'da 246 günü bulan hükümetsizliğe son verecek ve ülke tarihinde bir ilki teşkil edecek sol koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşma sağlandı.



Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulacak sol koalisyon hükümetinin programı açıklandı.