İspanya'da bir ilk: Sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da bir ilk: Sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı - Son Dakika Dünya

İspanya'da bir ilk: Sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı

6 saat önce

İspanya'da 246 günü bulan hükümetsizliğe son verecek ve ülke tarihinde bir ilki teşkil edecek sol koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşma sağlandı.

İspanya'da bir ilk: Sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı, System.String[]

İspanya'da 246 günü bulan hükümetsizliğe son verecek ve ülke tarihinde bir ilki teşkil edecek sol koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşma sağlandı.


Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulacak sol koalisyon hükümetinin programı açıklandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi
Efsane tenisçiden 'cinsiyet değişimi' yorumu: 7 yaşındaki çocuklar bile cinsiyet değiştirmeye başladı Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü

Son Dakika Haberleri
03:02 Sahte içki üretilen evde bulunan broşürde: "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde... - Son Dakika Haber
01:04 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
01:03 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:43 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:40 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:29:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da bir ilk: Sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]