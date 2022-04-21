İspanya'da bir kadın 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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İspanya'da bir kadın 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandı

21.04.2022 12:02
İspanya'da bir kadın 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandı

İspanyol araştırmacılar, bir kadın sağlık çalışanının 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.

İspanyol araştırmacılar, bir kadın sağlık çalışanının 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, 31 yaşındaki kadın sağlık çalışanının aralık ayında virüsün Delta varyantına yakalandığını, ocak ayında ise Omicron varyantı ile enfekte olduğunu tespit etti.

Hastanın ilk PCR testinden sonra herhangi bir semptom geliştirmediğini ancak tekrar virüse yakalandığında öksürük ve ateş gibi belirtiler gösterdiği aktarıldı.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde çalışma yazarı Dr. Gemma Recio, sağlık çalışanının 3 hafta geçmeden tekrar enfekte olduğunu tespit ettiklerini, bunun, Omicron varyantının daha önce aşılar ve doğal enfeksiyon yoluyla elde edilen bağışıklıktan kaçabildiğini gösterdiğini söyledi.

Recio, daha önce virüse yakalananların, aşıları tam olsa bile 20 gün kadar kısa bir sürede yeniden enfekte olabileceklerini aktardı.

Öte yandan bilim insanları, aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan sağlanan bağışıklığın Omicron vakalarında hastaneye yatışa karşı kısmen koruma sağladığına işaret etti.

Kovid-19'un daha bulaşıcı Omicron varyantı geçen yılın aralık ayında ortaya çıkmış ve vaka sayılarının hızlı şekilde yükselmesine neden olmuştu.

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PCR Testi, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İspanya'da bir kadın 20 gün içinde 2 kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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