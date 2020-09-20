100 metrekarelik dairede 110 kediyle yaşıyordu! Evden tahliye edilen kiracı kedileriyle ortada kaldı

İspanya'da 100 metrekarelik apartman dairesinde oturan bir kiracı, 110 kediyle birlikte yaşadığı için evden tahliye edildi. Ortada kalan kiracı ve kediler için hayvan barınakları seferber oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'nın Valencia bölgesinde bir ev sahibi 100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşadı. Evde yaşayan kişi 110 kediyle yaşadığı için tahliye edildi.

KEDİLERE EV ARANIYOR

Spama Safor Hayvan Barınağı tarafından yapılan açıklamada kedilere yeni evler bulunması için çalışıldığı belirtiliyor.

ÇİFTLEŞEREK ÇOĞALMIŞLAR

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Spama Safor yetkilisi Salvadora Tormas, başta evde 96 kedi bulduklarını ancak daha sonra sayının 110 olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Tormas, "Öyle anlaşılıyor ki ev sahibi üç yıl önce iki kediyi eve almış. Kediler o zamandan bu yana çiftleşerek çoğalmışlar" dedi. Cuma günü evden 49 kedi çıkardıklarını söyleyen Tormas, kalan kedilerin de hafta sonu boyunca evden tahliye edileceğini anlattı.

Halihazırda 200 kediye barındırdığını söyleyen Spama Safor, 110 kediye yetecek kadar yeri olmadığını ifade ediyor ve kedileri alabilecek gönüllüler arandığını belirtiyor.

"YAŞANANLAR TAM BİR FELAKET"

"Birilerinin bu kişiye yardım etmesi gerekirdi" diyen Tormas, yerel idarenin evdeki kediler konusunda kendilerine bilgi verdiğini ve bu sayede harekete geçtiklerini söyledi.