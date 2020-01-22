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İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı
6 saat önce
? İspanya'da deniz kenarında bulunan Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
? İspanya'da deniz kenarında bulunan Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.Girona bölgesinde bulunan Tossa de Mar kentinde devam eden kötü hava şartları fırtınaya dönüştü ve deniz içinde bulunan planktonlar köpürerek kentin sokaklarını kapladı. Katalonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre d,eniz suyundaki köpüğe deniz içinde bulunan bir çeşit plankton sebep olduğu ifade edildi.
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