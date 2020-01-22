İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı - Son Dakika
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İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı

6 saat önce

İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastıİspanya, (DHA) ? İspanya'da deniz kenarında bulunan Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.

İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı

İspanya, (DHA) ? İspanya'da deniz kenarında bulunan Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.

Girona bölgesinde bulunan Tossa de Mar kentinde devam eden kötü hava şartları fırtınaya dönüştü ve deniz içinde bulunan planktonlar köpürerek kentin sokaklarını kapladı. Katalonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre d,eniz suyundaki köpüğe deniz içinde bulunan bir çeşit plankton sebep olduğu ifade edildi.

İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı

İspanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
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