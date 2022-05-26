İspanya'da biyoyakıt fabrikasındaki patlamada en az 2 kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'da biyoyakıt fabrikasındaki patlamada en az 2 kişi öldü

26.05.2022 15:01
İspanya'da biyoyakıt fabrikasındaki patlamada en az 2 kişi öldü

İspanya'nın kuzeyindeki Rioja bölgesinin Calahorra yerleşim yerindeki biyoyakıt fabrikasında meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü bildirildi.

İspanya'nın kuzeyindeki Rioja bölgesinin Calahorra yerleşim yerindeki biyoyakıt fabrikasında meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Rioja bölge valiliğinden yapılan açıklamada, sanayi sitesi içinde bulunan bir biyoyakıt fabrikasında yerel saat ile 12.55 (TSİ 13.55) sıralarında patlamanın meydana geldiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın etkisiyle kara duman bulutu oluşan bölgedeki diğer fabrika ve evlerin boşaltıldığı bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Kaynak: AA

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