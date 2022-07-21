İspanya'da boğa şenliklerinde 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Valensiya eyaletinde geleneksel boğa şenlikleri sırasında ağır yaralanan, biri Fransız 3 kişi hayatını kaybetti.

Spain English'te yer alan habere göre, geleneksel "Bous al carrer" (Boğalar Sokakta) olarak bilinen festivalde, boğa saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Valensiya'nın Meliana bölgesinde yapılan kutlamalar sırasında bir kişi boğa saldırısına uğramasının ardından 19 Temmuz'da öldü.

Alicante eyaletindeki Pedreguer kasabasındaki festivalin ardından 60 yaşlarında bir Fransız vatandaşı da 19 Temmuz'da hayatını kaybetti. Bu kişinin 8 Temmuz gecesi yaralandığı ve hastanede 9 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğü kaydedildi.

Valensiya'nın Picassent bölgesinde ise 12 Temmuz'da boğa saldırısına uğrayan kişi, dün hayatını kaybetti.

Festival alanlarına giriş yaşı 16 olmasına rağmen, 14 yaşında bir çocuk, 3 Temmuz'da Valensiya'nın Puçol bölgesindeki kutlamalarda, boğa saldırısıyla ciddi şekilde yaralanmıştı.

"Bous al carrer", Valensiya bölgesindeki şehir ve kasabalarda boğaların serbest bırakıldığı, sokaklarda veya kapalı bölgelerde kovalandığı ancak boğa güreşlerinin yapılmadığı popüler bir festival olarak biliniyor.