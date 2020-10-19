İspanya'da bölgesel kısıtlamalar arttırıldı - Son Dakika

İspanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok bölgesel yönetim yeni kısıtlamalar uygulamaya hazırlanıyor.

Avrupa'da korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. İspanya'da toplam vaka sayısının 1 milyona yaklaşması ile birçok bölgesel yönetim salgınla mücadelede yeni kısıtlamaları uygulamaya hazırlanıyor. İspanya'nın kuzeyindeki Castilla y Leon bölgesinde yetkililer, enfeksiyon oranının 100 bin kişide 500 vakayı aşmasının ardından yarın geceden itibaren Burgos şehri ve yakınındaki Aranda de Duero kasabasını tüm seyahatlere kapatacaklarını duyurdular.

Burgos Belediye Başkanı Daniel de la Rosa bugün yaptığı açıklamada, "Mart veya Nisan ayına benzer koşullarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede geçen hafta ise Salamanca, Leon ve Palencia kentlerinde benzer kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.

Yaz aylarında tarım işçileriyle bağlantılı birçok vakanın merkezinde yer alan Aragon'da ise bar ve restoranlara kapasite sınırlamaları getirilirken, 22.00-08.00 saatleri arasında dükkanlarda alkol satışı yasaklandı. Aragon Bölgesel Sağlık Şefi Sira Repolles, bölgesel başkent Zaragoza'da hareket kısıtlamalarının getirilmesinin "çok yakın" olduğunu aktardı.

Geçen hafta 15 gün süreyle bar ve restoranların kapatıldığı Katalonya'da da iş yerlerinin 22.00-07.00 saatleri arası kapatılmasına karar verildi.

İspanya'da salgınla mücadelede alınan kararlar büyük ölçüde bölgelere bırakılırken, merkezi hükümet 9 Ekim'de başkent Madrid'de olduğu gibi olağanüstü hal ilan ederek bölgesel kararlara müdahale edebiliyor.

İspanya'da toplam vaka sayısı 982 bin 723'e, toplam can kaybı ise 33 bin 775'e ulaştı.

(İHA)