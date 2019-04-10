İspanya'da Çalınan Motoryat Muğla'da Bulundu
33 dakika önce
İspanya'nın Mallorca Adası'ndan çalınarak ismi değiştirilen lüks motoryat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla'da yakalandı.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
'nın Mallorca Adası'ndan çalınarak ismi değiştirilen lüks motoryat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla
'da yakalandı. Malta
Limanı'na kayıtlı bir motoryatın çalındığı ve ismini değiştirilerek Marmaris
Limanı'na giriş yapabileceği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığa bağlı ekipler harekete geçti.
Ekipler, Milas
ilçesi Güllük Körfezi açıklarında durumundan şüphelenilen bir yatı incelemeye aldı. İnterpol ile koordineli yapılan inceleme sonunda, yatın çalındığı bildirilen motoryat olduğu belirlendi.
Motoryattaki 3 Türk ve 1 Rus'un gözaltına alındığı bildirildi.
Lüks yatın Alman sahibine teslim edilmesi için idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
İspanya'da Çalındı, Muğla'da Yakalandı!
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