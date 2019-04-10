Son Dakika Haberleri: İspanya'da Çalınan Motoryat Muğla'da Bulundu

İspanya'da Çalınan Motoryat Muğla'da Bulundu

33 dakika önce

İspanya'nın Mallorca Adası'ndan çalınarak ismi değiştirilen lüks motoryat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla'da yakalandı.

İspanya'da Çalınan Motoryat Muğla'da Bulundu, System.String[]
İspanya'nın Mallorca Adası'ndan çalınarak ismi değiştirilen lüks motoryat, sahil güvenlik ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Malta Limanı'na kayıtlı bir motoryatın çalındığı ve ismini değiştirilerek Marmaris Limanı'na giriş yapabileceği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığa bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler, Milas ilçesi Güllük Körfezi açıklarında durumundan şüphelenilen bir yatı incelemeye aldı. İnterpol ile koordineli yapılan inceleme sonunda, yatın çalındığı bildirilen motoryat olduğu belirlendi.

Motoryattaki 3 Türk ve 1 Rus'un gözaltına alındığı bildirildi.

Lüks yatın Alman sahibine teslim edilmesi için idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Muğla, İspanya, Güncel
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