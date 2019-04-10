İspanya'da Çalınan Motoryat, Muğla'da Bulundu
1 saat önce
İSPANYA'nın Mallorca adasından çalınan lüks motoryat, Sahil Güvenlik ekiplerince Güllük Körfezi'nde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:31 Kaynak: DHA
İSPANYA'nın Mallorca adasından çalınan lüks motoryat, Sahil Güvenlik ekiplerince Güllük Körfezi'nde bulundu. Yatta bulunan 3 Türk ve 1 Rus uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Malta
Limanına kayıtlı 24 metre uzunluğundaki 'Funny' isimli lüks motoryat geçen 3 Nisan'da İspanya
'nın Mallorca Adası'ndan çalındı. Motoryatın isminin değiştirilerek Marmaris
Limanı'na getirileceği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede çalışma başlattı. Güllük Körfezi'nde devriye görevi gerçekleştiren Sahil Güvenlik botu, çalıntı motoryatın bilgilerine uyan bir motoryat tespit edince motoryatta inceleme başlattı. İnterpol ile koordineli yapılan çalışmada durdurulan motoryatın çalıntı olduğu tespit edildi. Yatta bulunan 3 Türk ve 1 Rus uyruklu kişi gözaltına alındı.
Alman sahibine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilen motoryat, Güllük Limanı
'na çekildi.
- Muğla
İspanya'da Çalındı, Muğla'da Yakalandı!
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