İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti

ÜNLÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI



En son 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Daha önce İtalya ve Yunanistan'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman dün İspanya'da da izdihama neden oldu.



Yaklaşık 2 bin İspanyol hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu kalabalığın arasından polis eşliğinde geçti.