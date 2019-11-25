Son Dakika Haberleri: İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti
Son Dakika Magazin İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti - Son Dakika Magazin

İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti

6 saat önce

ÜNLÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTIEn son 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı.

İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti, System.String[]

ÜNLÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI


En son 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Daha önce İtalya ve Yunanistan'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman dün İspanya'da da izdihama neden oldu.


Yaklaşık 2 bin İspanyol hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu kalabalığın arasından polis eşliğinde geçti.

Can Yaman, İspanya, Türkiye, Polis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:31 
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