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İspanya'da Can Yaman izdihamı! Polis korumasıyla geçti
6 saat önce
ÜNLÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTIEn son 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı.
ÜNLÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI
En son 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Daha önce İtalya ve Yunanistan'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman dün İspanya'da da izdihama neden oldu.
Yaklaşık 2 bin İspanyol hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu kalabalığın arasından polis eşliğinde geçti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:31
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